В Иркутске на базе госпиталя ветеранов войн начал работу кабинет протезирования

Уникальность кабинета заключается в совмещении медицинской реабилитации и подготовки к протезированию в стенах одного учреждения, сообщает пресс-служба Правительства региона. Работу нового подразделения оценили заместитель Губернатора Иркутской области Андрей Бунев, заместитель Председателя регионального Правительства Наталья Дикусарова, министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Специалисты профильной протезной организации работают непосредственно в госпитале. Это позволяет пациентам совмещать восстановительные процедуры и подготовку к протезированию конечностей без необходимости перемещения между разными медицинскими учреждениями.
Как отметила Наталья Дikusарова, госпиталь ветеранов обретает вторую жизнь, что важно для выстраивания системы комплексной реабилитации военнослужащих, возвращающихся к мирной жизни. «Госпиталь преображается. Мы делаем ремонт, приобретаем современное оборудование, которого в нашем регионе никогда не было, и выстраиваем систему комплексной реабилитации. Особый упор сделан на медицинскую реабилитацию, на межведомственное взаимодействие. Кроме того, будет оказываться поддержка и помощь семьям наших героев, чтобы реабилитация коснулась не только самого участника СВО, но и тех, кто рядом, кто помогает пройти этот путь», — сказала она.
Среди первых пациентов — участник СВО Игорь. Ему установлены диагностические (временные) гильзы на нижние конечности. В период реабилитации за пациентом наблюдают специалисты, проводят обучение ходьбе. Следующим этапом станет установка постоянных протезов. В результате он выйдет из госпиталя с максимально восстановленной функцией конечности, что позволит быстрее вернуться к активной жизни.
Напомним, в госпитале недавно открылся центр оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий по медицинской реабилитации. С помощью телемедицинских консультаций специалисты уже проконсультировали около 50 человек.
Кроме того, в медучреждении готовят к открытию новое отделение медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями. Там завершается текущий ремонт.
Также в ходе осмотра участники обсудили вопрос проведения необходимых ремонтных работ по восстановлению гидроизоляции и утеплению цокольной части здания, а также утеплению кровли.