На затопленном участке трассы Иркутск — Жигалово восстановили движение транспорта. Напомним, на днях в Жигаловском районе на автодороге с 330 по 340 километр между населенными пунктами Петрово и Заплескино нельзя было проехать из-за ледяного затора.