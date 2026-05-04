На затопленном участке трассы Иркутск — Жигалово восстановили движение транспорта. Напомним, на днях в Жигаловском районе на автодороге с 330 по 340 километр между населенными пунктами Петрово и Заплескино нельзя было проехать из-за ледяного затора.
— На реке Лена произошло подтопление участка автодороги, — уточнили в пресс-службе министерства транспорта Приангарья.
На устранения последствий привлекли грейдер, погрузчик и самосвал. Дорожники помогали проехать автомобилям экстренных служб. Местные власти приняли решение провести взрывные работы.