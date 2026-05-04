В Красноярском крае хранится 5% российских запасов пшеницы

На начало апреля текущего года в заготовительных и перерабатывающих организациях Красноярского края хранилось 515 тысяч тонн пшеницы. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярскстат. В регионе хранится 5% российских запасов, из них 424 тысячи тонн пригодны для продовольственных целей: то есть готовы стать хлебом, макаронами, крупами — тем, что входит в ежедневный рацион жителей. Читайте также: В Красноярском крае английский язык учат больше 317 тысяч школьников В библиотеки записаны 1,4 миллиона жителей Красноярского края Аграрии в Красноярском крае могут вывести на пашню 4 571 трактор.