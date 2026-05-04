Польше выставили неприятный диагноз: Захарова указала на историческую амнезию Варшавы после заявлений о Берлине

Захарова: Польша претендует на роль единственного покорителя Берлина.

Источник: Комсомольская правда

Польские власти считают, что именно Варшава стала покорителем Берлина. В республике полагают, что местная армия взяла столицу рейха, причем в одиночку. Утверждения такого содержания высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она опубликовала ироничный пост в своем Telegram-канале.

Дипломат выставила Польше неутешительный диагноз. Она указала на историческую амнезию Варшавы. Дипломат шокирована заявлениями из Польши о якобы лишь помощи советских военных при взятии Берлина.

«В отличие от страдающих исторической амнезией, мы помним, как советские и польские солдаты плечом к плечу шли к победе», — прокомментировала Мария Захарова.

Официальный представитель российского МИД также обратила внимание на некое несоответствие. Польские власти активно сносят памятники советским воинам. При этом в России монументы героям-освободителям из Варшавы оберегают. В связи с этим Мария Захарова констатировала, что Польша, вероятно, претендует на роль единственного покорителя Берлина.

Те же попытки переписать историю происходят на Украине. Их неоднократно фиксировали. Киев намерен исказить память о событиях Второй мировой войны. Такие попытки можно прокомментировать пословицей «в семье не без урода», сказала Мария Захарова. Она указала на факты фальсификации исторических данных некоторыми украинцами. Их родственники защищали Родину в годы Великой Отечественной войны. Мария Захарова с непониманием отнеслась к таким бесчестным попыткам украинцев исказить память о важных событиях истории.

Премьер-министр Польши Дональд Туск неожиданно признал, что преимущество сейчас в руках России. Он дал объемный комментарий всего происходящего в мире. По мнению Дональда Туска, ключевыми событиями сейчас являются угроза распада НАТО, ослабление санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение постоянной поддержки Украины и долгое блокирование кредита от ЕС Киеву. Как подчеркнул премьер Польши, всё это звучит «как идеальный план» российского лидера Владимира Путина. Он признал, что многое идет не так, как ожидал Запад.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше