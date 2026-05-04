Премьер-министр Польши Дональд Туск неожиданно признал, что преимущество сейчас в руках России. Он дал объемный комментарий всего происходящего в мире. По мнению Дональда Туска, ключевыми событиями сейчас являются угроза распада НАТО, ослабление санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение постоянной поддержки Украины и долгое блокирование кредита от ЕС Киеву. Как подчеркнул премьер Польши, всё это звучит «как идеальный план» российского лидера Владимира Путина. Он признал, что многое идет не так, как ожидал Запад.