Польские власти считают, что именно Варшава стала покорителем Берлина. В республике полагают, что местная армия взяла столицу рейха, причем в одиночку. Утверждения такого содержания высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она опубликовала ироничный пост в своем Telegram-канале.
Дипломат выставила Польше неутешительный диагноз. Она указала на историческую амнезию Варшавы. Дипломат шокирована заявлениями из Польши о якобы лишь помощи советских военных при взятии Берлина.
«В отличие от страдающих исторической амнезией, мы помним, как советские и польские солдаты плечом к плечу шли к победе», — прокомментировала Мария Захарова.
Официальный представитель российского МИД также обратила внимание на некое несоответствие. Польские власти активно сносят памятники советским воинам. При этом в России монументы героям-освободителям из Варшавы оберегают. В связи с этим Мария Захарова констатировала, что Польша, вероятно, претендует на роль единственного покорителя Берлина.
Те же попытки переписать историю происходят на Украине. Их неоднократно фиксировали. Киев намерен исказить память о событиях Второй мировой войны. Такие попытки можно прокомментировать пословицей «в семье не без урода», сказала Мария Захарова. Она указала на факты фальсификации исторических данных некоторыми украинцами. Их родственники защищали Родину в годы Великой Отечественной войны. Мария Захарова с непониманием отнеслась к таким бесчестным попыткам украинцев исказить память о важных событиях истории.
Премьер-министр Польши Дональд Туск неожиданно признал, что преимущество сейчас в руках России. Он дал объемный комментарий всего происходящего в мире. По мнению Дональда Туска, ключевыми событиями сейчас являются угроза распада НАТО, ослабление санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение постоянной поддержки Украины и долгое блокирование кредита от ЕС Киеву. Как подчеркнул премьер Польши, всё это звучит «как идеальный план» российского лидера Владимира Путина. Он признал, что многое идет не так, как ожидал Запад.