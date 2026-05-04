Премьер-министр Финляндии Орпо назвал недопустимым нарушение границ дронами ВСУ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо высказался о недопустимости нарушения украинскими БПЛА воздушного пространства страны. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщила телерадиокомпания Yle.
Он рассказал, что обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским нарушение двумя дронами воздушного пространства Финляндии, которое произошло утром 3 мая.
— Я сказал, что Финляндия поддерживает Украину и понимает ее обороноспособность. Тем не менее, недопустимо, чтобы наше воздушное пространство нарушалось беспилотниками ВСУ, — заявил Орпо.
Также премьер отметил, что республика обладает возможностями для мониторинга и защиты воздушного пространства от БПЛА и в будущем они будут значительно усилены.
Полиция Финляндии считает, что четыре найденных на территории страны дрона были украинскими. Об этом 13 апреля сообщила телерадиокомпания Yle, ссылаясь на представителя правоохранительных органов республики Ристо Лохи. Он отметил, что четвертый БПЛА, обнаруженный в муниципалитете Иитти, попал на финскую территорию в одно время с тремя другими беспилотниками, которые ранее обнаружили на востоке республики.