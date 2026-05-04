В Приангарье проходит профилактическая акция «Стоп-огонь»

Мероприятие проводится для снижения рисков возникновения лесных пожаров и пресечения нарушения правил пожарной безопасности в лесах. В каждом лесничестве созданы оперативные группы, в состав которых вошли лесные инспекторы, сотрудники межмуниципальных отделов полиции, а также гостехнадзора. В случае выявления нарушений они будут принимать меры по устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности.
«Майские праздники — это период повышенной опасности возникновения лесных пожаров, многие жители региона выезжают за город, в том числе — в лес, на шашлыки. Хочу напомнить о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. Будьте осторожны с огнем, а при обнаружении возгорания звоните на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00», — подчеркнул министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
По информации пресс-службы облправительства, в рамках федерального государственного лесного надзора проведено 9 291 патрулирование. Выявлено 80 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, это на 37 нарушений меньше, чем в прошлом году.
Нарушения выявлены в Ангарском, Голоустненском, Зиминском, Илимском, Нижнеилимском, Нукутском, Ольхонском, Слюдянском, Тулунском, Усольском, Усть-Удинском, Черемховском, Шелеховском, Кировском, Осинском и Усть-Ордынском лесничествах.
По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях. Наложено три штрафа на сумму 116,5 тысячи рублей, вынесено 53 предупреждения, 24 протокола находятся в работе.