На стройках и в кафе Ленинского района Красноярска нашли нелегалов

Сотрудники краевой Главка МВД провели рейд по соблюдению миграционного законодательства в Ленинском районе Красноярска. Полицейские искали иностранцев на стройках и в заведениях общественного питания.

Всего стражи порядка проверили более 40 мигрантов, шестерых задержали и доставили в отдел полиции № 4 для дальнейшего разбирательства. В итоге выявили 13 административных нарушений.

Пятерых иностранцев привлекли к ответственности за работу без разрешительных документов. Их работодателей сейчас проверяют. Двое мигрантов, которые просрочили законный срок пребывания в стране, будут принудительно выдворены. После этого им запретят въезд в Россию на пять лет.

Также полицейские устанавливают принимающую сторону, которая предоставила жилье иностранцам с нарушениями. Ее привлекут к ответственности.

