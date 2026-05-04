Сержант Кирилл Макаров из Хабаровска проявил смекалку и настоящее мужество на СВО

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, сержант Кирилл Макаров проявил решительность, хладнокровие и высокий профессионализм при выполнении боевой задачи.
За успешные действия он награждён ведомственными медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» I и II степени, а также государственной наградой — медалью «За отвагу», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сержант Кирилл Макаров подвозил имущество миномётной батареи к пункту временного хранения. Во время движения колонна попала под огонь вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Оценив обстановку и поняв, что остановка на открытой местности сделает технику лёгкой мишенью, Кирилл принял решение не останавливаться, а свернуть с основного маршрута в ближайшую лесополосу, и, используя рельеф местности укрыться от дронов.
Благодаря его мужественным и грамотным действиям военная техника была оперативно выведена из зоны поражения в безопасное место. Удалось избежать повреждений вооружения и перевозимого имущества.
Боеприпасы в целостности и сохранности в установленный срок были доставлены на огневые позиции миномётной батареи.
Самоотверженность, быстрота реакции и хладнокровие сержанта Кирилла Макарова позволили не только сохранить технику, но и обеспечить бесперебойную боевую работу подразделения.