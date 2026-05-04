Болельщики «Металлурга» попросили «Авангард» отомстить за них «Ак Барсу»

Фанаты магнитогорской команды, вылетевшей от казанцев, хотят видеть омичей в финале.

Источник: БЕЛТА

Болельщики «Металлурга», чья команда завершила борьбу за Кубок Гагарина, решили поддержать «Авангард» в полуфинальной серии с «Локомотивом», об этом сообщили в сообществе «Голый Лёд».

Фанаты магнитогорской команды скандируют «Омский “Авангард”» и надеются, что «ястребы» выйдут в финал, где встретятся с казанским «Ак Барсом» — именно казанцы выбили «Металлург» из розыгрыша. Болельщики хотят, чтобы омичи отомстили за их любимый клуб. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Ранее мы рассказывали, что «Авангард» всухую уступил «Локомотиву» в пятом матче полуфинала — счёт в серии стал 3−2 в пользу омичей.