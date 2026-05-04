Болельщики «Металлурга» попросили «Авангард» отомстить за них «Ак Барсу»

Фанаты магнитогорской команды скандируют «Омский “Авангард”» и надеются, что «ястребы» выйдут в финал, где встретятся с казанским «Ак Барсом» — именно казанцы выбили «Металлург» из розыгрыша. Болельщики хотят, чтобы омичи отомстили за их любимый клуб. Соответствующее видео появилось в соцсетях.