Болельщики «Металлурга» попросили «Авангард» отомстить за них «Ак Барсу»

Болельщики «Металлурга», чья команда завершила борьбу за Кубок Гагарина, решили поддержать «Авангард» в полуфинальной серии с «Локомотивом», об этом сообщили в сообществе «Голый Лёд».
Фанаты магнитогорской команды скандируют «Омский “Авангард”» и надеются, что «ястребы» выйдут в финал, где встретятся с казанским «Ак Барсом» — именно казанцы выбили «Металлург» из розыгрыша. Болельщики хотят, чтобы омичи отомстили за их любимый клуб. Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Ранее мы рассказывали, что «Авангард» всухую уступил «Локомотиву» в пятом матче полуфинала — счёт в серии стал 3−2 в пользу омичей.