Полиция проверит жалобу на жительницу Хабаровского края, воспитывающую детей

Полиция опровергла сведения, опубликованные в сети Интернет, о бездействии сотрудников ПДН в отношении жительницы посёлка Горный, которая, по неподтверждённым данным, злоупотребляет алкоголем и ненадлежащим образом воспитывает несовершеннолетних детей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Гражданка находится на учёте в органах внутренних дел, её проверяют в плановом и внеплановом порядке согласно законодательству. После обращения местной жительницы 3 мая участковый незамедлительно выехал по месту проживания женщины.
В результате принятых мер оба несовершеннолетних ребёнка помещены в медицинское учреждение. Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению. По итогам будет вынесено решение в соответствии с законом.
