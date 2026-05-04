В Новосибирске медики рассказали, как распознать инсульт по методу «УДАР»

Особое внимание врачи обращают на проявления инсульта у женщин — они часто бывают нетипичными. Среди них икота, галлюцинации, внезапная тревожность или выраженная сонливость. Такие признаки легко спутать с другими состояниями, поэтому при резком ухудшении самочувствия важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью — это может спасти жизнь и снизить риск тяжёлых последствий.