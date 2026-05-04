В Новосибирске медики рассказали, как распознать инсульт по методу «УДАР»

Инсульт остаётся одной из главных причин смертности и инвалидности в мире. Ежегодно его диагностируют примерно у 13,7 млн человек. По данным НМИЦ ТПМ Минздрава России, ситуация остаётся крайне тяжёлой: до 50% пациентов умирают в течение первого года, а большинство выживших теряют трудоспособность в той или иной степени.
Медики выделяют три основных типа нарушений мозгового кровообращения. Самый распространённый — ишемический инсульт (около 87% случаев), который возникает из-за закупорки сосуда тромбом или бляшкой. Геморрагический инсульт связан с разрывом сосуда и кровоизлиянием в мозг. Транзиторная ишемическая атака, или микроинсульт, представляет собой кратковременное нарушение кровотока и служит предупреждением о серьёзной опасности.
Для распознавания инсульта применяют простой алгоритм «УДАР». Нужно попросить человека улыбнуться (асимметрия лица — тревожный сигнал), поднять обе руки (если одна не поднимается или опускается, это признак нарушения), произнести простую фразу (невнятная речь указывает на проблему). При любом из этих симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112.
Особое внимание врачи обращают на проявления инсульта у женщин — они часто бывают нетипичными. Среди них икота, галлюцинации, внезапная тревожность или выраженная сонливость. Такие признаки легко спутать с другими состояниями, поэтому при резком ухудшении самочувствия важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью — это может спасти жизнь и снизить риск тяжёлых последствий.