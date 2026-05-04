На Шеронова в Хабаровске трамваи № 1 и № 2 перевели на реверс

В Хабаровске на участке улицы Шеронова от улицы Волочаевской до улицы Гамарника начался капитальный ремонт проезжей части и трамвайного полотна, сообщает Мэрия Хабаровска.
В связи с этим движение трамваев маршрутов № 1 и № 2 между остановками «Дендрарий» и «Улица Ленина» переведено в реверсивный режим.
Власти предупреждают о возможных затруднениях в движении общественного транспорта и просят пассажиров учитывать изменения при планировании поездок.
Уточнить актуальное расписание можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56, а также на сайте «Транспорт27.рф» или через приложение Go2bus.