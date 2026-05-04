На Шеронова в Хабаровске трамваи № 1 и № 2 перевели на реверс

Из-за капитального ремонта трамвайных путей движение организовано по реверсивной схеме.

В Хабаровске на участке улицы Шеронова от улицы Волочаевской до улицы Гамарника начался капитальный ремонт проезжей части и трамвайного полотна, сообщает Мэрия Хабаровска.

В связи с этим движение трамваев маршрутов № 1 и № 2 между остановками «Дендрарий» и «Улица Ленина» переведено в реверсивный режим.

«Движение трамвайных маршрутов № 1 и 2 между остановочными пунктами “Дендрарий” и “Улица Ленина” осуществляется в реверсивном режиме», — сообщили в мэрии Хабаровска.

Власти предупреждают о возможных затруднениях в движении общественного транспорта и просят пассажиров учитывать изменения при планировании поездок.

«Возможны затруднения в движении общественного транспорта, необходимо учитывать информацию при планировании поездок на данном направлении», — уточнили в администрации города.

Уточнить актуальное расписание можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56, а также на сайте «Транспорт27.рф» или через приложение Go2bus.