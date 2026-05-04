Под Волгоградом новая вспышка бруцеллеза: скоту грозит убой

Новый очаг бруцеллеза зафиксирован на животноводческой ферме в Иловлинском районе Волгоградской области. Как следует из приказа регионального комитета ветеринарии, в настоящее время на территории Новогригорьевского сельского поселения проходят предусмотренные в таких случаях мероприятия. Так, введены ограничения на оборот животноводческой продукции и кормов, а больным животным грозит убой.

От молока, полученного от больных коров, может заразиться человек. Поэтому оно утилизируется после обеззараживания путем добавления в него 5%-ого формальдегида.

Также на ферме проведут обязательную в таких случаях дезинсекцию и дератизацию.

Напомним, это уже не первый случай бруцеллеза в Иловлинском районе. Недавно инфекцию обнаружили в Сиротинском сельском поселении, карантинные мероприятия здесь уже завершили.