Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС составили порядок действий при укусе клеща

В министерстве также напомнили о необходимости сдать клеща на анализ в лабораторию.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС советуют при укусе клеща обработать спиртом поверхность кожи, захватить его пинцетом, раскачать и без усилий вытащить из кожи. Это следует из материалов ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.

В МЧС отметили, что при неумелых действиях пострадавшие от укуса клеща отрывают только брюшко, а голова клеща остается в коже, нарушается целостность его хитиновых покровов, и инфекция может попасть в ранку. «Чтобы этого не случилось, надо действовать так: обработай спиртом поверхность кожи с присосавшимся клещом, захвати клеща пинцетом или обвяжи головку ниткой, раскачай и без усилий вытащи из кожи», — советуют в МЧС.

В ведомстве рекомендуют, после извлечения клеща обработать ранку йодом и срочно обратиться в медучреждение для дальнейшего наблюдения. Клеща необходимо сдать на анализ в лабораторию.

«Чем дольше клещ находится на коже, тем выше риск заражения», — подчеркнули в МЧС.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше