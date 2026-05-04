В МЧС составили порядок действий при укусе клеща

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС советуют при укусе клеща обработать спиртом поверхность кожи, захватить его пинцетом, раскачать и без усилий вытащить из кожи. Это следует из материалов ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.
В МЧС отметили, что при неумелых действиях пострадавшие от укуса клеща отрывают только брюшко, а голова клеща остается в коже, нарушается целостность его хитиновых покровов, и инфекция может попасть в ранку. «Чтобы этого не случилось, надо действовать так: обработай спиртом поверхность кожи с присосавшимся клещом, захвати клеща пинцетом или обвяжи головку ниткой, раскачай и без усилий вытащи из кожи», — советуют в МЧС.
В ведомстве рекомендуют, после извлечения клеща обработать ранку йодом и срочно обратиться в медучреждение для дальнейшего наблюдения. Клеща необходимо сдать на анализ в лабораторию.
«Чем дольше клещ находится на коже, тем выше риск заражения», — подчеркнули в МЧС.