В МЧС составили порядок действий при укусе клеща

В МЧС отметили, что при неумелых действиях пострадавшие от укуса клеща отрывают только брюшко, а голова клеща остается в коже, нарушается целостность его хитиновых покровов, и инфекция может попасть в ранку. «Чтобы этого не случилось, надо действовать так: обработай спиртом поверхность кожи с присосавшимся клещом, захвати клеща пинцетом или обвяжи головку ниткой, раскачай и без усилий вытащи из кожи», — советуют в МЧС.