ВС РФ уничтожили технику производства США в Запорожской области

Подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток» уничтожили бронетранспортер M1117.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области подразделения беспилотных систем группировки войск «Восток» нанесли удары по технике ВСУ с применением FPV-дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет». По данным Минобороны России, в результате были уничтожены американские бронемашины M1117 и HMMWV.

Как сообщили в ведомстве, российская разведка с помощью беспилотников выявила маршруты переброски резервов украинских подразделений. Для скрытого передвижения противник использовал грунтовые дороги и перемещал технику небольшими группами.

Операторы ударных дронов организовали контроль над логистическими направлениями и атаковали технику во время движения. В результате ударов, помимо бронемашин, была уничтожена и другая автомобильная техника, а попытка ротации украинских подразделений оказалась сорвана.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения бомбами позиций элитного 210-го штурмового полка ВСУ в Шосткинском районе Сумской области.

