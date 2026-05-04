В Запорожской области подразделения беспилотных систем группировки войск «Восток» нанесли удары по технике ВСУ с применением FPV-дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет». По данным Минобороны России, в результате были уничтожены американские бронемашины M1117 и HMMWV.
Как сообщили в ведомстве, российская разведка с помощью беспилотников выявила маршруты переброски резервов украинских подразделений. Для скрытого передвижения противник использовал грунтовые дороги и перемещал технику небольшими группами.
Операторы ударных дронов организовали контроль над логистическими направлениями и атаковали технику во время движения. В результате ударов, помимо бронемашин, была уничтожена и другая автомобильная техника, а попытка ротации украинских подразделений оказалась сорвана.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения бомбами позиций элитного 210-го штурмового полка ВСУ в Шосткинском районе Сумской области.