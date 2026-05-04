Сегодня в Иркутске пройдет фестиваль хоров

Иркутск, НИА-Байкал — 4 мая в 17:00 в Иркутске одновременно на четырех площадках пройдет фестиваль хоров «Мы вместе».

Источник: НИА Байкал

Песни Победы: Фестиваль Хоров

Детские и взрослые хоровые коллективы исполнят песни, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

Площадки проведения фестиваля:

  1. Сквер Студенческий (бульвар Постышева).

  2. Памятник «Катюша» (микрорайон Зеленый).

  3. Парк «Комсомольский» (ул. Авиастроителей, 47).

  4. Сквер Гуманитарного центра — библиотеки имени семьи Полевых (микрорайон Университетский).

Каждый желающий может присоединиться к хорам и поддержать исполнителей, спев песни о Великой Победе, Родине и патриотизме. Вход на все площадки свободный.

6+