Мужчину будут судить за изнасилование школьницы в Норильске 35 лет назад

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней жительницы Норильска.
Преступление было совершено 13 октября 1990 года, когда фигуранту было 19 лет. По версии следствия, он познакомился с 14-летней девочкой на школьной дискотеке в городе Талнах, а после предложил прогуляться, на что та согласилась.
«Во время прогулки вблизи своего места жительства злоумышленник, применяя физическую силу, втолкнул потерпевшую в подъезд, а затем заставил подняться в квартиру. Там, под угрозой применения насилия, он совершил в отношении несовершеннолетней насильственный половой акт», — рассказали в СК.
По данному факту возбудили уголовное дело, но, несмотря на комплекс проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, установить местонахождение злоумышленника не удалось. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, он сразу после совершения преступления уехал из Норильска и больше в город не возвращался.
Предварительное следствие было приостановлено, а в апреле 2026 года правоохранители нашли подозреваемого в Екатеринбурге, задержали и доставили в Норильск.
«В настоящий момент следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СК.
