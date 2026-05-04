13-летний беглец из Новосибирска задержан транспортной полицией в Кирове

Экскурсия в Северную столицу у юного жителя Новосибирской области закончилась, не успев начаться. Транспортные полицейские в Кирове выявили в пассажирском поезде «Новокузнецк — Санкт-Петербург» тринадцатилетнего подростка, который находился в федеральном розыске.
Как выяснили стражи порядка, школьник, не предупредив родителей и не дождавшись их разрешения, самостоятельно купил билет на поезд до Санкт-Петербурга. Целью юного путешественника, по его словам, была просто прогулка по городу на Неве. Однако на связь с семьёй выходить он не стал, на телефонные звонки не отвечал.
Доехать до пункта назначения беглецу не дали. На станции Киров сотрудники линейного отдела сняли несовершеннолетнего с поезда и доставили в отделение полиции. Раньше из дома подросток не уходил и на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних по месту жительства не состоял — это было его первое «путешествие».
Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьником профилактическую беседу. До прибытия законных представителей его поместили в Кирово-Чепецкий комплексный центр социального обслуживания населения.
«Как только Вам стало ясно, что ребёнок пропал (выключен сотовый телефон, ребёнок не вернулся домой или не пришёл к назначенному времени), незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 02 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи)», — сообщили в Кировский ЛО МВД России на транспорте.
