CENTCOM: США задействуют 15 тысяч военнослужащих в операции в Ормузском проливе

В операции Соединенных Штатов по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив будут участвовать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военнослужащих. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

— Военная поддержка США «Проекта Свобода» будет включать эсминцы с управляемым ракетным оружием, более 100 авиационных средств наземного и морского базирования, многодоменные беспилотные платформы и 15 тысяч военных, — говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X.

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер подчеркнул, что поддержка Штатами этой оборонительной миссии очень важна для региональной безопасности и мировой экономики.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты начнут в понедельник, 4 мая, операцию по выводу судов из Ормузского пролива. По его словам, «страны со всего мира» обратились к США с просьбой освободить их суда, заблокированные в Ормузском проливе из-за конфликта Вашингтона с Тегераном.

При этом он заявил, что если операции Штатов попытаются помешать, то они ответят силой.

