Режиссер Котт заявил, что онлайн-кинотеатры негативно влияют на прокат

Интерес к кинотеатрам сохраняется в случае наличия в прокате фильмов, рассчитанных на просмотр на большом экране, а также благодаря семейным походам, сообщил эксперт.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Рост популярности онлайн-кинотеатров и домашнего просмотра снижает посещаемость кинотеатров и оказывает негативное влияние на прокат. Такое мнение в интервью ТАСС выразил режиссер Александр Котт.

«Домашний кинотеатр убил прокат. Люди не идут в кинотеатры — [им нравится] лежать дома, у них большой экран, диван удобный, звук неплохой. Неужели меня можно заставить выйти в сегодняшнюю погоду, пойти в кинотеатр?», — сказал он.

При этом Котт подчеркнул, что интерес к кинотеатрам сохраняется в случае наличия в прокате фильмов, рассчитанных на просмотр на большом экране, а также благодаря семейным походам. «[В последнее время прирост зрителей] связан с семейными походами на семейные фильмы. Заставить меня идти в кино [можно], только если я понимаю, что фильм необходимо посмотреть на большом экране. Например, импортное кино, которое я не увижу [в онлайн-кинотеатре], — номинант на премию “Оскар” прошлого года “Сентиментальная ценность”. Это круто посмотреть на большом экране», — заключил режиссер.