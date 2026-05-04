Во Владивостоке врачи спасли мужчину после ножевого ранения в сердце

Хирурги во Владивостоке спасли жизнь 35-летнему мужчине, который получил ножевое ранение в сердце.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке врачи спасли мужчину, получившего тяжелое ножевое ранение в область сердца после конфликта с женщиной. Инцидент произошел возле кафе, где пострадавший работал. Из-за серьезной травмы пациент потерял большое количество крови и оказался в критическом состоянии.

Медики диагностировали повреждение правого желудочка сердца и скопление жидкости в околосердечной сумке, что создавало угрозу для жизни. Операция продолжалась более двух часов: хирурги устранили ранение и остановили внутреннее кровотечение.

Сейчас мужчина переведен из реанимации в хирургическое отделение и проходит восстановление. Врачи отмечают положительную динамику и ожидают, что в ближайшее время пациента выпишут, однако после этого ему предстоит дальнейшее наблюдение у специалистов.

Ранее во Владивостоке врачи спасли пациента с редким разрывом пищевода. В настоящее время состояние пациента оценивается как стабильное, он идёт на поправку.