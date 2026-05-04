В ночь на 4 мая Ростовскую область атаковали около двадцати БПЛА

В ночь на 4 мая Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили около двух десятков БПЛА в шести районах Ростовской области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Каменском, Кашарском, Боковском.
Беспилотная опасность была объявлена накануне вечером, 3 мая. Жителей просили покинуть открытые участки местности, зайти в помещение и не приближаться к окнам.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящее время беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! — говорится в сообщении.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.