Пик пройден: Волжская ГЭС с 4 мая снижает обороты

Напомним, Росводресурсы неоднократно корректировали режим работы Волжской ГЭС. Это было связано с заполнением водохранилищ на Верхней Волге. Последние изменения вносились 29 апреля. Тогда в федеральном ведомстве приняли решение о продлении почти максимальных сбросов (24 тысячи кубометров) на период со 2 до 3 мая. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что период максимальных сбросов в 26 тысяч кубометров в секунду на Волжской ГЭС в этом году продлился неделю — с 20 по 26 апреля. Далее планировалось, что объем проходящей через Волгоградский гидроузел воды должен был составить с 27 апреля по 1 мая 24 тысячи кубометров.