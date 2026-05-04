Москва учтет европейский «ядерный зонтик» при военно-политическом планировании: МИД жестко оценил планы ЕС

Любые планы по укреплению «ядерного зонтика» в Европе представляют собой прямую стратегическую угрозу Российской Федерации. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Отвечая на вопрос о реакции Москвы в случае, если Федеративная Республика Германия примет участие в европейских учениях по ядерному сдерживанию, российский дипломат заявил, что в своем планировании Россия, конечно, учтет этот фактор.
«Любые планы по укреплению европейского ядерного зонтика требуют тщательного учета в российском военно-политическом планировании, поскольку несут для нашей страны прямую угрозу стратегического порядка», — сказал Нечаев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал усилить возможности ядерного сдерживания Франции. Макрон отметил, что «продвинутое сдерживание» подразумевает развертывание ядерных сил на территории союзников.
Также сообщалось, что Дания уже подписала с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании. Документ призван дополнить существующие механизмы сдерживания Североатлантического альянса. Польша, в свою очередь, также ведет переговоры с Парижем о присоединении к этой инициативе. Однако доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев заявил, что точно не доверит Германии и Польше свое ядерное оружие.
До этого сайт KP.RU сообщил, что в СВР заявили о готовности Великобритании и Франции передать ядерное оружие Киеву. Позже в Париже отметили, что не рассматривали этот вариант. Правда, такое заявление из пятой республики последовало после комментариев из Кремля.
В РФ отметили, что если Франция решится на такой безрассудный шаг, это будет означать эскалацию конфликта и срыв мирного процесса по Украине. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к жестким ответам в случае возникновения подобного риска.
При этом замминистра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул, что французские планы развернуть ядерное оружие в Европе будут приняты во внимание. Российские военные обновят список целей на случай конфликта.