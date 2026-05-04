Новогодние каникулы у хабаровчан в 2027 году продлятся 11 дней

Министерство труда России вынесло на общественное обсуждение проект постановления о переносе выходных в 2027 году. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
По Трудовому кодексу РФ, если выходной совпадет с нерабочим праздничным днем, его переносят на ближайший рабочий день. Исключение составляют новогодние праздники: здесь перенос возможен на любые рабочие дни в течение года.
В 2027 году предлагается три переноса: суббота 2 января — на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января — на пятницу 31 декабря, суббота 20 февраля → на понедельник 22 февраля.
Благодаря переносам в 2027 году у россиян будет пять трехдневных выходных: 21−23 февраля, 6−8 марта, 1−3 мая, 8−10 мая, 12−14 июня.
Один раз можно будет отдохнуть 4 дня подряд: с 4 по 7 ноября.