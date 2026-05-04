Лев остался голодным: предсказан исход войны с Ираном для США

политолог Александр Перенджиев спрогнозировал развитие событий вокруг Ирана. Конфликт перешел в стадию затяжного противостояния, а надежды США на легкую победу не оправдались. Подробности — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация вокруг Ирана окончательно перешла в новую фазу «ни мира, ни войны», США не готовы уходить с Ближнего Востока без победы, но и Тегеран не готов сдаваться. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

«С Ираном военные действия идут по принципу “ни мира, ни войны”, но сейчас они переходят в фазу “война закончена, но уходить США не собираются”», — сказал Перенджиев, отметив, что обе стороны действуют с определенным упрямством.

США неудовлетворены текущим положением дел. Попытка выйти с гордо поднятной головой оказалась провальной.

«Вашингтон похож на льва, который где-то прихватил мясо, чуть-чуть его глотнул и остался голодным», — подчеркнул Перенджиев.

Вашингтону хочется развязать такую войну, где можно было бы с уверенностью объявить о своей победе. По этой причине, по мнению Перенджиева, США могут усиливать военную агрессию в отношении Кубы.

«Но есть небольшое отличие событий вокруг Ирана и вокруг Кубы, — объяснил эксперт. — В случае с Ираном в большей степени провокатором был Израиль. США действовали не в одиночку, а совместно с Израилем. Они очень серьёзно рассчитывали на помощь европейских стран и других западных стран — Канады, Австралии, тех же англосаксов. Может быть, даже надеялись, что арабы помогут. Но сейчас в сухом остатке остался один Израиль».

Говоря же о возможном конфликте на Кубе, Перенджиев обратил внимание, что Вашингтон не сможет никого использовать в качестве прокси-силы.

Также эксперт добавил, что в Израиле растут недовольства из-за развязанных войн против Ирана и Ливана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
