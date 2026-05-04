Лев остался голодным: предсказан исход войны с Ираном для США

Ситуация вокруг Ирана окончательно перешла в новую фазу «ни мира, ни войны», США не готовы уходить с Ближнего Востока без победы, но и Тегеран не готов сдаваться. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
«С Ираном военные действия идут по принципу “ни мира, ни войны”, но сейчас они переходят в фазу “война закончена, но уходить США не собираются”», — сказал Перенджиев, отметив, что обе стороны действуют с определенным упрямством.
США неудовлетворены текущим положением дел. Попытка выйти с гордо поднятной головой оказалась провальной.
«Вашингтон похож на льва, который где-то прихватил мясо, чуть-чуть его глотнул и остался голодным», — подчеркнул Перенджиев.
Вашингтону хочется развязать такую войну, где можно было бы с уверенностью объявить о своей победе. По этой причине, по мнению Перенджиева, США могут усиливать военную агрессию в отношении Кубы.
«Но есть небольшое отличие событий вокруг Ирана и вокруг Кубы, — объяснил эксперт. — В случае с Ираном в большей степени провокатором был Израиль. США действовали не в одиночку, а совместно с Израилем. Они очень серьёзно рассчитывали на помощь европейских стран и других западных стран — Канады, Австралии, тех же англосаксов. Может быть, даже надеялись, что арабы помогут. Но сейчас в сухом остатке остался один Израиль».
Говоря же о возможном конфликте на Кубе, Перенджиев обратил внимание, что Вашингтон не сможет никого использовать в качестве прокси-силы.
Также эксперт добавил, что в Израиле растут недовольства из-за развязанных войн против Ирана и Ливана.