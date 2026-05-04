Сторонник Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Джулиани госпитализирован: он находится в критическом состоянии

Экс-мэр Нью-Йорка и бывший адвокат Трампа попал в больницу в тяжёлом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Известный политический деятель, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани госпитализирован 4 мая. Он попал в больницу в тяжелом состоянии. Его положение врачи оценивают как критическое. Такими сведениями о бывшем адвокате президента США Дональда Трампа поделился его представитель Тед Гудман в соцсети Х.

Он не уточнил, по какой причине Руди Джулиани оказался в больнице. Его диагноз остается неизвестным.

«Руди Джулиани в настоящее время находится в больнице, где остается в критическом, но стабильном состоянии», — уведомил Тед Гудман.

Ранее экс-мэр Нью-Йорка попал в ДТП. В августе 2025 года в его автомобиль на высокой скорости влетела машина. Врачи диагностировали Руди Джулиани перелом грудного позвонка, множественные рваные раны и повреждения конечностей. Он передвигался на коляске.

Хорошо знакомый с политиком Дональд Трамп резко прокомментировал известие о его госпитализации. Американский лидер заявил, что с Руди Джулиани «плохо обращались» демократы. Он вновь заверил, что именно «левые радикальные сумасшедшие» сделали все возможное для уничтожения Америки.

При этом Дональд Трамп назвал Руди Джулиани лучшим мэром Нью-Йорка. Он счел произошедшее «трагедией». Президент США также напомнил, что Руди Джулиани был полностью прав, когда говорил о фальсификациях на президентских выборах 2020 года.

Неделей ранее госпитализации подвергли известного американского актера Винга Реймса. Он набрал популярность после съемки в франшизе «Миссии невыполнима». Актеру стало плохо во время обеда в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. 66-летний артист потерял равновесие. На место прибыли врачи. Винга Реймса оперативно доставили в ближайшую клинику.

В воскресенье, 3 мая, в больницу прямо с матча отправили тренера «Манчестера» Алекса Фергюсона. Его госпитализировали за час до игры его команды с «Ливерпулем». Тренера увезли со стадиона «Олд Траффорд». Он почувствовал недомогание еще до начала матча. Игра была одной из самых принципиальных. 3 мая проходил домашний матч «Манчестера». Алексу Фергюсону 84 года. Его доставили в больницу, как утверждается, в качестве меры предосторожности.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше