Сторонник Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Джулиани госпитализирован: он находится в критическом состоянии

В воскресенье, 3 мая, в больницу прямо с матча отправили тренера «Манчестера» Алекса Фергюсона. Его госпитализировали за час до игры его команды с «Ливерпулем». Тренера увезли со стадиона «Олд Траффорд». Он почувствовал недомогание еще до начала матча. Игра была одной из самых принципиальных. 3 мая проходил домашний матч «Манчестера». Алексу Фергюсону 84 года. Его доставили в больницу, как утверждается, в качестве меры предосторожности.