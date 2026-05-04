В Новосибирске продают американский седан Eagle Vision за 440 тысяч

В Новосибирске на площадке объявлений выставлен редкий для России автомобиль Eagle Vision 1993 года выпуска: бензиновый двигатель 3,5 л, мощность 210 л.с., заявленный пробег — 139 тысяч км. Его оценили в 440 тысяч рублей.
Продавец описывает авто как «чистокровного американца для фанатов»: кузов в целом хороший, есть небольшие нюансы по внешности и следы неграмотного ремонта, но всё решаемо. Салон с электрическими сиденьями, пластик для возраста в порядке, двигатель работает без нареканий.
Eagle Vision стал одним из первых американских седанов, бросивших вызов европейским конкурентам. Модель 1993 года построена на платформе с Dodge Intrepid и Chrysler Concorde, но позиционировалась как более спортивная. Революционный дизайн cab forward (лобовое стекло сдвинуто вперёд, колёса — к краям) обеспечивал просторный салон и отличную аэродинамику. Топовая версия разгонялась до 100 км/ч за ~8,5 секунды — впечатляющий результат для большого седана начала 90-х.
