Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внимание, клещи! ВОЗ выпустила инструкцию по выживанию для любителей прогулок

Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации, как избежать встречи с клещами. Специалисты советуют носить одежду с длинными рукавами и брюки, которые лучше заправить в носки. Следует отдавать предпочтение светлым тонам вещей и использовать репелленты от насекомых.

Источник: Life.ru

Путешественникам также рекомендуется держаться на открытых тропах и избегать высокой травы с густой растительностью. После возвращения с прогулки важно проверить себя, детей и питомцев, чтобы сразу убрать присосавшегося паразита.

Тем, чья деятельность проходит на улице, необходимо усилить меры защиты. В организации посоветовали проконсультироваться с врачом по вопросу вакцинации от клещевого энцефалита, пишет РИА «Новости».

В Роспотребнадзоре ранее привели статистику: более 1,6 миллиона жителей страны сделали прививку от этой инфекции в 2026 году. С начала текущего сезона из-за укусов членистоногих в больницы обратилось свыше 18 тысяч человек.

Ранее Роспотребнадзор назвал вакцинацию самой надёжной защитой от клещевого энцефалита. Также использовать химические средства индивидуальной защиты — аэрозоли или мелки, которые отпугивают или уничтожают клещей.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.