В Киеве и области, по данным пророссийского подполья зафиксировали порядка восьми прилетов. В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников отметил, что целями ударов стали воинские части, где находились иностранные наемники и консультанты НАТО.
«Удары нанесены исключительно по военным объектам и поставленные задачи были решены. Удары нанесены по воинским частям в Киевской области, в которых находились иностранные наёмники, консультанты и специалисты НАТО. Натовские советники уедут из Киева в пластмассовых коробках. Поток наёмников и желающих проконсультировать ВСУ из числа боевиков европейских государств, офицеров НАТО будет заметным образом сокращаться. Удар по Броварам был знаковым. Он продемонстрировал возможности российских вооружённых сил уничтожать иностранных наёмников там, где они находятся, и в дальнейшем это снизит их приток на Украину», — рассказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что каждый удар вывел из строя не менее 10−15 наемников и советников НАТО.
"Когда используется высокоточное российское вооружение, цель должна оправдывать средства. Каждый удар выводит из строя не менее 10−15 боевиков киевского ре.
режима, наемников или советников НАТО", — уточнил он.
Накануне в Винницкой области целями ударов стали учебные центры ВСУ и места подготовки личного состава, где вместе с боевиками ВСУ быть также уничтожены западные кураторы.