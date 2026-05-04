Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клещевые инфекции в Башкирии: число заболевших снизилось

В Башкирии снизилась заболеваемость боррелиозом и энцефалитом.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии снизилось число случаев заболеваний, передающихся иксодовыми клещами. Об этом рассказали в федеральном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, за прошлый год в республике зарегистрировали 22 случая боррелиоза, или болезни Лайма (24 — в 2024-ом). Клещевой вирусный энцефалит выявили у 14 жителей Башкирии, тогда как в 2024-ом таких случаев было 20.

При этом в Приволжском федеральном округе и по России в целом ситуация изменилась в негативную сторону. В ПФО число случаев боррелиоза увеличилось с 948 до 1174, а по стране — с 7118 до 9511. Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в округе выросла с 331 до 444 случаев, в России — с 1665 до 1807.

Напомним, что клещевой энцефалит может поражать нервную систему и приводить к тяжелым последствиям, а защититься от него помогает вакцинация. От боррелиоза вакцины нет, поэтому важны осторожность на природе, правильное удаление клеща и своевременное обращение к врачу.