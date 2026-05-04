Какой церковный праздник отмечают 4 мая

4 мая 2026 года — это понедельник, четвёртая седмица (неделя) по Пасхе. В этот период в православной церкви нет поста, и верующие не ограничены в пище. В этот день церковь чтит память ряда святых, чьи подвиги и мученичество стали примером стойкости и верности Христу. Этот день напоминает о силе веры, мужестве и духовной стойкости христиан всех времён. Один из чтимых святых сегодняшнего дня — священномученик Ианнуарий епископ и с ним святые мученики Прокул, Соссий и Фавст диаконы, Дисидерий чтец, Евтихий и Акутион (ок. 305). Они приняли мученическую смерть во время гонений на христиан. Также вспоминают о подвиге мученика Феодора, его матери Филиппии, Диоскора, Сократа и Дионисия, пострадавших в Пергии во II веке (около 138−161 гг.). Кроме того, в этот день церковь отмечает важное событие — обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского, которое произошло в 1999 году. Его жизнь и духовное наследие продолжают вдохновлять православных верующих. 4 мая также чтится память праведного Алексия Бортсурманского (1848), известного своей праведной жизнью, а также мучеников Исакия, Аполлоса и Кодрата (303). Отдают дань памяти Святителя Максимиана, патриарха Константинопольского (434). Вспоминают о жизни священномучеников Иоанна пресвитера (1918) и Алексия пресвитера (1938), а также Николая исповедника, пресвитера (1933).