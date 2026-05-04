Дельфины-камикадзе и мины с ИИ: Иран вызвал панику у флота США

Военные эксперты в разговоре с aif.ru оценили эффективность этого метода и раскрыли, какое еще оружие применяет Иран против американцев.
«Живые торпеды»: старая тактика на новый лад.
«Такие разработки были и в советское время для уничтожения кораблей и охраны внешних рейдов. Дельфины обучаемы. Были приспособления для того, чтобы дельфин подошел и поставил мину под днище корабля. Это отработанная практика», — заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
При этом он обратил внимание, что Персидский залив является достаточно мелководным, что может облегчать задачу «камикадзе». Впрочем, эксперт допускает, что эта новость является информационно-психологической атакой.
«Хотя это может быть элемент информационной войны. У Ирана есть и много других эффективных средств для поражения судов», — уточнил он.
Арсенал на дне: от умных мин до роя дронов.
Если вооруженные дельфины выглядят крайне экзотично, то обычные мины — проверенное и грозное оружие. И здесь Ирану есть чем удивить. По словам Дандыкина, Тегеран может использовать гораздо более современные образцы.
«Иран может использовать более современные мины, которые могут укрываться на дне. Не только якорные, там их большое количество существует. И иранцы заминировали пролив, обозначив фарватер», — сказал эксперт, добавив, что у Исламской Республики есть и оружие с искусственным интеллектом против кораблей США.
Эти данные подтвердил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«Иран обладает серьезным арсеналом морских мин. Устанавливаются разные: на определённой глубине либо на поверхности, закрепленные с помощью буя. При соприкосновении корпуса корабля с миной происходит подрыв. Мины могут срабатывать на шум корабля, а могут — на его корпус, в случае использования электромагнитного взрывателя», — уточнил он.
А вот что действительно выводит военно-морские угрозы на новый уровень — это возможное наличие мин, способных отличать цели. Кнутов не исключил такого сценария и объяснил технологию.
«Думаю, такие создать несложно. Это, конечно, мои предположения — мне сложно сказать, есть ли такие мины у Ирана, но вообще теоретически записываются шумы танкеров, сухогрузов, контейнеровозов, эсминцев, фрегатов, корветов, подводных лодок. Шумы можно записать и заложить в память взрывателя мины — тогда она сработает в нужный момент», — уточнил он.
По аналогичному принципу, добавил эксперт, работают иранские подводные дроны: «В безэкипажных катерах стоит видеокамера. Закладывается цифровой образ какой-либо цели, и когда катер выходит на эту цель, он сам её захватывает и сам атакует. Человек практически не участвует. Поэтому подобная система уже существует, и то, что Иран в состоянии создать мины с ИИ, у меня не вызывает сомнения».
Дельфин, акула и скат «дают показания».
На фоне этих грозных заявлений дипломаты Ирана предпочли разрядить обстановку. Посольство Ирана в Зимбабве опубликовало в соцсетях шуточный пост с «обвиняемыми» в военном сотрудничестве с Тегераном морскими животными.
Таким образом дипломатическое ведомство отреагировало на публикацию американской газеты New York Post. К посту прикреплен коллаж из фотографий морских животных — дельфина, акулы, черепахи и ската. Каждому обитателю глубин дано имя.
«Новые обвиняемые. Обвинение: сотрудничество с Ираном и активное присутствие в Персидском заливе и Ормузском проливе. По данным некоторых СМИ, CENTCOM (боевое командование ВС США) недавно удалось добиться признательных показаний от дельфина по этому делу», — гласит подпись к коллажу.
Так Тегеран ловко превращает информационный вброс в мем, не подтверждая, но и не опровергая всерьёз наличие «живых торпед». В конце концов, как отмечают эксперты, для блокирования Ормузского пролива Ирану хватит обычных ракет и мин.
