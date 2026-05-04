Разработка Комсомольского университета улучшит качество связи в зоне СВО

В рамках поддержки российских военных, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, студенты Комсомольского‑на‑Амуре государственного университета под руководством ассистента кафедры «Электромеханика» и сотрудника военного учебного центра изготовили и передали более 60 специализированных устройств для средств связи. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Разработка велась по прямому заказу Военной академии связи. Специалисты академии предоставили технические требования и рекомендации, учитывающие реальные условия эксплуатации на передовой.
— Созданные устройства позволяют существенно улучшить ключевые параметры радиосвязи в боевых условиях. Они повышают качество передачи сигнала, увеличивают дальность устойчивой связи и способны обеспечивать высокую помехоустойчивость при работе в условиях радиоэлектронного противодействия. В серийной производстве этих изделий нет, — рассказал проректор КнАГУ по молодежной политике и воспитательной деятельности Владимир Костюченко.
Комплектующие для производства устройств закуплены на средства, собранные студентами и сотрудниками вуза в рамках деятельности штаба КнАГУ #МЫВМЕСТЕ.
По понятным причинам подробности разработки не разглашаются.
Процесс изготовления стал и ценным практическим опытом для студентов. Будущие инженеры отработали навыки проектирования и сборки радиоэлектронной аппаратуры.
Этот вклад в поддержку российских военных подчеркивает не только техническую компетентность студентов и преподавателей КнАГУ, но и их гражданскую позицию, — сообщили в руководстве университета.