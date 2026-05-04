Ребёнок в опасности: Аферисты вскрывают соцсети детей и требуют деньги у родителей

Аферисты выманивают у детей данные для входа в социальные сети. Мошенники сфокусировались на несовершеннолетних, так как взрослые стали осторожнее с незнакомыми контактами.
Завладев аккаунтом, злоумышленники начинают общаться с него с родителями ребёнка, создавая иллюзию, что несовершеннолетний находится в опасности, и вымогая у них деньги, информирует РИА Новости со ссылкой на отделение национального центра помощи «Спас Град».
