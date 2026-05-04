В 12 муниципалитетах Хабаровского края введён особый противопожарный режим

Подразделения пожарной охраны ликвидировали 42 техногенных пожара.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны ликвидировали 42 техногенных пожара, включая 20 случаев возгорания сухой растительности и 4 пожара в жилых помещениях, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Хабаровске зафиксированы два крупных возгорания. На улице Полярной в СНТ горел одноэтажный деревянный дом (площадь — 20 кв. м). Пожар ликвидирован за час, пострадавших нет, причины выясняются. На улице Камской огонь охватил квартиру на втором этаже и кровлю двухэтажного нежилого деревянного барака. Площадь возгорания составила 300 кв. м, пожар потушили за 2 часа, пострадавших нет.

Особый противопожарный режим введён на территории 12 муниципальных образований региона, в том числе в городских округах Хабаровск и Комсомольск на Амуре и ряде районов края.

Спасательные подразделения 4 раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП, 1 раз — для проведения аварийно спасательных работ. На маршрутах находятся две туристские группы, всего 70 туристов.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru

