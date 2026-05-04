Трамп рассмотрел мирный план Ирана: что он сказал на предложение Тегерана

Глава Белого дома Дональд Трамп не оценил новое предложение Ирана по завершению конфликта. Тегеран предоставил Вашингтону трехэтапный план переговоров. Однако Дональд Трамп счел его неприемлемым. Так он прокомментировал инициативу Тегерана в диалоге с израильской гостелерадиокомпанией Kan.
Президент США уведомил, что операция против Ирана продвигается «очень хорошо». Он предпочитает не возобновлять удары по исламской республике. При этом такая возможность еще существует.
«Оно [предложение Ирана] для меня неприемлемо», — заявил Дональд Трамп.
Иранские власти в настоящий момент рассматривают контрответ США на план Тегерана. Вашингтон представил свои условия. Тегеран пока не дал ответ на план Белого дома.
Как передает портал Axios, иранская сторона обратилась к США с предложением по миру из 14-и пунктов. В их числе инициативы по договоренности об открытии Ормузского пролива и снятии блокады Ирана. Тегеран считает, что на это возможно отвести 30 дней. Кроме того, за предложенный Ираном месяц стороны должны договориться о полном прекращении огня в регионе. Этот пункт касается как исламской республики, так и территории Ливана. Вопрос о ядерной программе Тегеран оставил на самый конец. Сторона считает, что этот пункт возможно обсудить только после выполнения всех предыдущих.
По утверждениям Министерства иностранных дел Ирана, Тегеран получил новый мирный план Вашингтона через Пакистан. В данный момент документ детально изучается, проинформировал представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи. Он сообщил, что развернутый ответ на инициативу США будет дан после подведения итогов по этому плану.
Хозяин Белого дома между тем анонсировал проведение американцами гуманитарной операции по проводу судов через Ормузский пролив. Дональд Трамп уже придумал название будущей миссии. Американский лидер сообщил, что операция будет существовать как Project Freedom. По его данным, миссию проведут уже утром 4 мая. Как подчеркнул президент США, решение вызвано беспокойством некоторых стран по поводу заблокированных в проливе торговых судов.