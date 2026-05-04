Трамп рассмотрел мирный план Ирана: что он сказал на предложение Тегерана

Как передает портал Axios, иранская сторона обратилась к США с предложением по миру из 14-и пунктов. В их числе инициативы по договоренности об открытии Ормузского пролива и снятии блокады Ирана. Тегеран считает, что на это возможно отвести 30 дней. Кроме того, за предложенный Ираном месяц стороны должны договориться о полном прекращении огня в регионе. Этот пункт касается как исламской республики, так и территории Ливана. Вопрос о ядерной программе Тегеран оставил на самый конец. Сторона считает, что этот пункт возможно обсудить только после выполнения всех предыдущих.