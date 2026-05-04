В Красноярском крае за сутки произошло свыше 30 возгораний сухой травы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне, 3 мая, пожарно-спасательные подразделения 31 раз выезжали на тушение сухой травы в регионе. В двух случаях к ликвидации палов привлекались краевые спасатели.

Источник: НИА Красноярск

Так, в Ачинском округе пожарно-спасательное отделение работало в районе поселка Мазульский Рудник, где сухая трава горела на площади около 10 тысяч квадратных метров, сообщает КГКУ «Спасатель».

В Зеленогорском округе совместно с пожарными специалисты ликвидировали возгорание в районе поселка Усовка. Там площадь пожара составила около 20 тысяч квадратных метров.

Добавим, что все возгорания были оперативно потушены. Перехода огня на жилые строения не допущено.

