Минздрав снижает нагрузку на врачей за счет цифровизации и ИИ-помощников

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ ведет работу по снижению нагрузки на врачей при помощи цифровизации административных процедур и внедрения ИИ-помощников. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«Снижение нагрузки обеспечивается путем совершенствования организации работы врача, дальнейшей цифровизации отрасли здравоохранения и внедрения цифровых помощников с технологиями искусственного интеллекта», — сказал он.
Кроме того, активно развивается электронный документооборот, для этого приняты все необходимые законодательные и иные нормативные акты. Информационные системы в здравоохранении, по словам помощника министра, продолжают совершенствоваться: расширяются их функциональные возможности, в том числе для предзаполнения сведениями электронных медицинских документов и электронных медицинских карт, а также автоматизации заполнения форм статистической отчетности.
Кузнецов добавил, что внедренные решения помогают врачам определять возможные патологии на рентгенографических снимках органов грудной клетки, маммографии, компьютерной томографии, определять по электронным медицинским документам пациента возможные заболевания, факторы риска и формировать предложения по направлению пациентов на диспансеризацию или по постановке на диспансерное наблюдение.
Ранее президент России Владимир Путин поручил до августа принять меры по снижению документационной нагрузки на работников бюджетной сферы — в первую очередь на врачей и учителей.