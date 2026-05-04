Красноярским дачникам дали советы, как оценить качество саженцев

Особое внимание следует уделить возрасту. Лучше всего покупать саженцы яблони и груши двухлетнего возраста, а сливу, абрикос и вишню — однолетками. Некоторые дачники выбирают самые рослые деревца в надежде, что они быстрее вырастут и начнут плодоносить, однако это ошибочно. Они не только не начнут плодоносить раньше, но и будут отставать в развитии от более молодых растений. У взрослых саженцев уже сформирована мощная корневая система, которую невозможно выкопать без повреждений. Например, у трехлеток в земле остается около 80% корней, и оставшаяся часть не в состоянии полноценно питать деревце.