Красноярским дачникам дали советы, как оценить качество саженцев

Сотрудники краевого Россельхознадзора подготовили рекомендации, как не ошибиться с выбором саженцев и правильно их посадить.
При осмотре саженца с открытой корневой системой важно, чтобы длина корней была не менее 20−25 сантиметров, они росли во все стороны, не имели повреждений и имели светлую окраску. У саженца в контейнере корни здорового цвета должны быть видны через отверстия. Кроме того, они должны быть упругими, при сгибе не ломаться. Можно взять растение за ствол, поднять вместе с контейнером и слегка потрясти — с качественным саженцем ничего не случится.
Почки у хорошего деревца будут живыми и набухшими, но листья не должны быть распущены, иначе растение будет быстро терять влагу.
Особое внимание следует уделить возрасту. Лучше всего покупать саженцы яблони и груши двухлетнего возраста, а сливу, абрикос и вишню — однолетками. Некоторые дачники выбирают самые рослые деревца в надежде, что они быстрее вырастут и начнут плодоносить, однако это ошибочно. Они не только не начнут плодоносить раньше, но и будут отставать в развитии от более молодых растений. У взрослых саженцев уже сформирована мощная корневая система, которую невозможно выкопать без повреждений. Например, у трехлеток в земле остается около 80% корней, и оставшаяся часть не в состоянии полноценно питать деревце.
Место для посадки должно быть солнечным, защищенным от ветра, без высокого залегания грунтовых вод. Яблоня предпочитает плодородные суглинистые или песчаные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией, груша — рыхлую плодородную почву, суглинок или чернозем. Слива любит воздухо- и водопроницаемые грунты с хорошим гумусным слоем, вишня — рыхлые плодородные суглинки.
При разметке места посадки нужно учитывать размеры взрослого растения. Например, саженцы яблони высаживают не ближе трех метров от построек или других деревьев. Посадочную яму готовят заранее, заправляют минеральными и органическими удобрениями, а на дно укладывают дренаж из щебня, керамзита или гравия.
Фото на главной: magnific.com.
