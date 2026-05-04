Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове собираются закрыть общественную организацию «Право голоса»

Минюст подал иск о ликвидации региональной правозащитной организации.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице могут закрыть общественную правозащитную организацию. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

Суд принял к производству дело по административному иску Главного управления Министерства юстиции РФ по Ростовской области о ликвидации Региональной общественной организации по защите прав граждан «Право голоса». Известно, что она была зарегистрировала в Ростове в июле 2016 года.

Причины, по которым собираются ликвидировать организацию не указываются. Судебное разбирательство запланировано на 21 мая 2026 года. Если административный иск Минюста будет удовлетворен, то «Право голоса» исключат из Единого государственного реестра юридических лиц.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.