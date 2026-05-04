Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в шести районах Ростовской области

Российские военные в ночь на 4 мая обезвредили над шестью районами Ростовской области приблизительно 20 беспилотных летательных аппаратов украинских формирований, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около двух десятков БПЛА в шести районах области. Атаке подверглись Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский, Боковский районы», — написал губернатор в своём канале в мессенджере «Макс».
Он уточнил, что сведений о пострадавших и разрушениях на земле нет. По словам Слюсаря, указанная информация будет уточняться. Глава региона призвал жителей проявлять осторожность, поскольку опасность новых атак беспилотников в области сохраняется.
Напомним, в ночь со 2 на 3 мая силы противовоздушной обороны РФ сбили над территорией России 334 беспилотника ВСУ самолётного типа. Их обезвредили над Крымом, Московским регионом, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.