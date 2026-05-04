«Бетсити Парма» завершила выступление в плей-офф Единой лиги ВТБ

Пермяки проиграли в трех матчах краснодарскому «Локомотиву-Кубань».

Источник: Комсомольская правда

В Перми прошел третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Бетсити Парма» и «Локомотивом-Кубань». Пермяки не сумели удержать добытое преимущество в первой половине встречи и проиграли гостям из Краснодара.

«Локомотив-Кубань победил “Парму” со счетом 87:82 (16:27, 17:21, 26:23, 28:11). В составе победителей самыми результативными стали: Миллер (15 набранных очков), Мур (14), Мартин (13), Ищенко (10); проигравших — Фирсов (24) и Бр. Адамс (15 + 10 передач).

Пермяки проиграли в третьем из трех матчей, в первых двух — 80:93 и 76:79. «Локомотив-Кубань» вышел в плей-офф турнира, с «Пармой» болельщики попрощались до нового сезона. В прошедшем матче в Перми их собралось 6 162 человека.