«Бетсити Парма» завершила выступление в плей-офф Единой лиги ВТБ

Пермяки проиграли в третьем из трех матчей, в первых двух — 80:93 и 76:79. «Локомотив-Кубань» вышел в плей-офф турнира, с «Пармой» болельщики попрощались до нового сезона. В прошедшем матче в Перми их собралось 6 162 человека.