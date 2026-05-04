Эсминцы, авиация и 15 тысяч военных: в США раскрыли подробности «гуманитарной» операции «Свобода» в Ормузе

Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки привлекут эсминцы, авиацию и 15 тысяч военнослужащих для участия в операции «Свобода» в Ормузском проливе. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).
В военном ведомстве пояснили, что для обеспечения поставленных задач будут использоваться более сотни авиационных средств наземного и морского базирования. Кроме того, к масштабной операции будут привлечены и активно использоваться многодоменные беспилотные платформы.
«Военная поддержка США проекта “Свобода” будет включать эсминцы с управляемым ракетным оружием», — уточнили в CENTCOM.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал проведение американцами операции по проводу судов через Ормузский пролив. Американский лидер сообщил, что гуманитарная миссия носит название Project Freedom. По его данным, операцию проведут уже утром 4 мая. Как подчеркнул президент США, решение вызвано беспокойством стран по поводу заблокированных в Ормузе торговых судов.
До этого президент США объявил об окончании военных действий в Иране. Этого вопроса он коснулся в официальном письме американскому Конгрессу.
Вместе с тем Трамп приравнял блокаду Ормузского пролива силами США к пиратству, назвав это «очень прибыльным делом». Напомним, Соединенные Штаты Америки объявили о начале блокады Ормузского пролива 13 апреля. Речь шла об ограничениях в отношении кораблей, которые идут в иранские порты либо покидают их. Причём накануне этого шага президент США переименовал Ормузский пролив в «Пролив Трамп».
Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резайи отметил, что США — единственная пиратская держава в мире, обладающая авианосцем. Способность Ирана бороться с пиратами ничем не уступает способности ИРИ топить военные корабли. Чиновник призвал американцев приготовиться к тому, что их корабли и войска окажутся на кладбище.
В этих условиях спецпосланник президента США Стив Уиткофф заверил американскую прессу, что Вашингтон продолжает диалог с Ираном по поиску алгоритма мирного урегулирования конфликта.