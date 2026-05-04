Волгоградцам разрешили хранить дома запрещенные книги

РКС занимается в том числе экспертизами книг по запросу издательств и госструктур. В частности, недавно после заключения экспертов были сняты с продаж роман Стивена Кинга «Оно», «Дом на краю света» Майкла Каннингема, «Мой полицейский» Бетана Робертса, «Комната Джованни» Джеймса Болдуина.