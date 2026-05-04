Весну в нанайских традициях встретили в Хабаровском районе

В селе Сикачи‑Алян Хабаровского района с размахом прошел краевой фестиваль «Ненгне», что в переводе с нанайского языка означает «весна». Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», праздник был приурочен к Году единства народов России и подчеркнул важность сохранения этнокультурного и языкового многообразия коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края.
Фестиваль «Ненгне» традиционно проводится после схода льда с реки Амур. В жизни приамурских народов (нанайцев, ульчей, нивхов, удэгейцев) — это событие, знаменующее переход от зимнего промысла к весеннему циклу хозяйственной деятельности. Для местных жителей вскрытие реки — не просто природное явление, а настоящий рубеж, открывающий сезон рыболовства, новых маршрутов и оживления природы после долгой зимы.
Гостей фестиваля ждала насыщенная программа. В первую очередь внимание привлекала выставка‑ярмарка мастеров народных художественных ремесел «Мэнгумэ илга», где были представлены искусно вышитые изделия с традиционными орнаментами, предметы из бересты и дерева с национальной символикой, украшения из кости и природных материалов, ациональная одежда и аксессуары, сохранившие вековые традиции.
Рядом разместилась книжная экспозиция «Коренные малочисленные народы Хабаровского края — традиции и современность». Посетители могли познакомиться с этнографическими изданиями, сборниками фольклора, словарями нанайского и ульчского языков, а также с работами современных авторов, исследующих культуру коренных народов.
Ярким кулинарным событием стал конкурс традиционных блюд «Улэнди сиаори». Участники представили разнообразные угощения, отражающие гастрономические традиции Приамурья: от рыбных деликатесов до блюд из дикоросов. Гости фестиваля с интересом пробовали национальные рецепты и делились впечатлениями, отмечая богатство и самобытность местной кухни.
На сцене культурно‑досугового центра выступили творческие коллективы из Хабаровского, Ульчского, Нанайского и Комсомольского районов Хабаровского края. Зрители увидели красочные номера с национальными песнями и танцами, услышали звучание традиционных инструментов и смогли проникнуться духом народной культуры.
Для всех желающих работали интерактивные площадки с мастер‑классами по основам нанайского языка, декоративно‑прикладному искусству.
Кульминацией праздника стало угощение для всех гостей — 150 литров ароматной ухи, приготовленной по старинному рецепту из нескольких видов амурской рыбы. Это блюдо, объединяющее людей за общим столом, стало символом гостеприимства и единства.
Фестиваль прошел при поддержке Правительства Хабаровского края, администрации Хабаровского муниципального района, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края и регионального отделения Ассамблеи народов России. Мероприятие не только напомнило о богатом наследии коренных народов, но и показало, как традиции органично вписываются в современную жизнь, укрепляя связь поколений и культурное многообразие региона.