Весну в нанайских традициях встретили в Хабаровском районе

Фестиваль «Ненгне» традиционно проводится после схода льда с реки Амур. В жизни приамурских народов (нанайцев, ульчей, нивхов, удэгейцев) — это событие, знаменующее переход от зимнего промысла к весеннему циклу хозяйственной деятельности. Для местных жителей вскрытие реки — не просто природное явление, а настоящий рубеж, открывающий сезон рыболовства, новых маршрутов и оживления природы после долгой зимы.