Россиянам рассказали, когда можно не делать взносы на капремонт

Если дом официально признан аварийным, взносы на капитальный ремонт можно не платить. Такие здания подлежат сносу. Об этом напомнил россиянам депутат Госдумы Дмитрий Свищев, цитирует РИА Новости.
Парламентарий уточнил, что взносы также можно не делать, если органами принято решение об изъятии участка под застройку со всеми жилыми помещениями. Депутат отметил, что здание может быть не включено в программу капремонта. В таком случае взносы на него также необязательны.
Дмитрий Свищев назвал такой пример редким исключением. Однако они все же встречаются. Так, дома могут быть признаны объектами культурного наследия: их ремонт финансируется из других источников.
