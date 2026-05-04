Красноярцам рассказали, куда можно пожаловаться на неправильную парковку

Власти Красноярска разъяснили горожанам, как правильно сообщать о нарушениях правил стоянки и парковки.

Если машина стоит на тротуаре или создаёт помехи, жалобу направляют в Госавтоинспекцию через официальный сайт ведомства. Штраф за такое нарушение — 1000 рублей.

Оставлять заявки на парковку на газонах нужно в районную администрацию через виртуальную приёмную на сайте мэрии или личный кабинет на портале «Госуслуги».

Обращения по электронной почте больше не принимаются — согласно изменениям в федеральном законодательстве, жалоба должна быть отправлена через сервисы с подтверждённой учётной записью.

