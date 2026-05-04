Нож в сердце — российские хирурги спасли мужчину после драки у кафе

Хирурги спасли 35-летнего мужчину, получившего ножевое ранение в сердце после конфликта у кафе, сообщает пресс-служба Владивостокской клинической больницы № 4.
По данным медиков, пострадавший потерял около трех литров крови. Ранение в область правого желудочка сопровождалось скоплением жидкости в перикарде, что сдавливало сердце. Операция продолжалась более двух часов, врачи ушили повреждение и остановили кровотечение.
Сейчас пациент переведен из реанимации в хирургическое отделение, его состояние стабилизируется, в ближайшее время планируется выписка. После этого он будет наблюдаться у специалистов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Инцидент произошел 24 апреля на улице Светланской. По данным полиции, конфликт начался со словесной перепалки с женщиной, затем на место приехал ее супруг, началась драка, в ходе которой мужчине нанесли ножевые ранения.
Подозреваемый скрылся на автомобиле, но был задержан в поселке Славянка, примерно в 180 километрах от Владивостока.
