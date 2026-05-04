Нож в сердце — российские хирурги спасли мужчину после драки у кафе

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Инцидент произошел 24 апреля на улице Светланской. По данным полиции, конфликт начался со словесной перепалки с женщиной, затем на место приехал ее супруг, началась драка, в ходе которой мужчине нанесли ножевые ранения.