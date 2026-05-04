В Ленинском районе Красноярска силовики проверили 40 мигрантов

В Ленинском районе краевого центра сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие по соблюдению требований миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. Силовики проверили более 40 иностранных граждан, которые работают на стройплощадках и в заведениях общепита. По итогам мероприятия шестерых мигрантов задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранители выявили 13 административных правонарушений в сфере миграции. Пятерых иностранцев привлекут к административной ответственности за работу без разрешительных документов, двоих выдворят за пределы России.